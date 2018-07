Dejan basura ¡a media calle!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes del fraccionamiento Rancho Colón han mostrado su inconformidad con algunos vecinos por dejar las bolsas de basura en medio de la avenida Guillermo Albo Vivanco, ya que al no contar con un horario fijo para la recolección de basura esta dura mucho tiempo bajo el sol y desprende un olor insoportable.Recientemente, los colonos de esta unidad habitacional recibieron una circular por parte de la Dirección General de Servicios Públicos en Dirección de Imagen Urbana, donde les dicen que las bolsas ya deberán ser colocadas afuera de los domicilios de cada persona, a lo que los vecinos han hecho caso omiso y hasta el momento nadie de las autoridades ha venido a corroborar esta petición.“La problemática es que algunos vecinos dejan a la mitad de la calle la basura, esto provoca que los perros y carros que transitan por este lugar rompan las bolsas, además de que dejan a temprana hora su basura y hasta las 11 de la noche que pasa el camión, en algunas ocasiones las bolsas están todas abiertas y la basura que se queda tirada el carretón de basura ya no se la lleva”, refirió la señora Araceli.Y aunque los recolectores de basura de la empresa GISA no tienen un horario para pasar y llevarse la basura, los vecinos siguen dejando la basura en el mismo lugar cerca de las tomas de las alcantarillas.“Es la imagen que da la colonia y sobre todo ahorita con todo lo que está pasando que dejan la basura temprano, qué tal que algún día dejan algo indebido. Con eso de que están dejando bolsas con cuerpos asesinados debemos de estar más alertas como vecinos y respetar la circular que nos hicieron llegar, creo que la gente debe tener cultura y educación”, añadió la señora María Antonieta.Los vecinos piden a las autoridades encargadas poner un orden en cuanto a los horarios y los días que les corresponde pasar dentro de esta colonia.“Me gustaría que las personas responsables hagan valer la autoridad en este y en muchos fraccionamientos, pero aquí la problemática es que la demás gente no coopera y realmente necesitamos de todo el apoyo de los vecinos para dejar sus bolsas de basura afuera de sus casas”, comentó la señora Sofía.