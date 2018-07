Jugamos como nunca, perdimos como siempre

2018-07-04 08:20:12 | Ma. REFUGIO CARBAJAL

Seguimos siendo los mismos enanitos verdes.

¿Dónde está ese bla, bla, bla, de los jugadores? En Rusia 2018 quedó demostrado cuál es el jugador actual mexicano; las figuras no salieron, y por eso me pregunto dónde está esa palabrería que se transmitió desde el inicio.

En mi época nos decían los ‘enanitos verdes’, sí así era en aquel entonces, no quiero ni imaginar cómo les dirían a los futbolistas mexicanos de ahora. Y es que seguimos igual que siempre, el equipo mexicano no hizo nada diferente en este mundial de Rusia 2018; sigue siendo la misma historia y me da hasta coraje recordarlo, pero alguna vez me dijeron que “Al mexicano cómpralo por lo que vale y véndelo por lo que cree que vale”, y sigue siendo lo mismo.

De esta forma, seguimos siendo los mismos enanitos verdes, solo que ahora cobramos mucho, hablamos mucho y ganamos poco.

¿Quiénes tienen la culpa? Todos, desde los futbolistas hasta los directivos, que son pieza importante del armado y que tampoco han logrado cambiar las cosas a lo largo de la historia. Imaginen, yo recuerdo haber perdido con Suecia 3-0 en 1958. 60 años después volvió a pasar lo mismo, por lo que esto quiere decir que no hemos avanzado nada.

Hemos avanzado en la asistencia de la gente a los estadios, los sueldos de los futbolistas y demás cuestiones, pero en mis épocas recuerdo viajar en camión hasta 12 horas a la Ciudad de México para poder representar al equipo nacional. Pero se viajaba con mucho orgullo por ello, y hoy prácticamente les vale. Lo toman como nada y eso repercute en todos los resultados deportivos.

Es momento de dejar trabajar a la gente, de reestructurar el futbol mexicano; la prensa debe ser exigente pero ecuánime y si se queda Juan Carlos Osorio se le tiene que dar plena libertad para trabajar, porque estoy seguro que cambió su forma de trabajo debido a que recibió muchas críticas que lo orillaron a eso.

Yo en lo particular dejaría a Juan Carlos Osorio en el banquillo de México porque me parece una persona trabajadora y educada; porque de toda forma ningún entrenador de la historia ha triunfado con el equipo, y el grupo de futbolistas pierden el piso con una facilidad terrible. Los tiempos están ad hoc para cambiar, para mejorar, aprovechemos las condiciones del no descenso y la oportunidad para debutar a jóvenes mexicanos en nuestra liga, así como de mejorar los procesos y conformar una nueva generación que no solo piense cosas grandes como lo dice Javier Hernández, sino que las hagan… porque así como estamos, la realidad es que nos encontramos muy pero muy lejos de poder jugar como Brasil.