"Ella va a tomar cartas en el asunto y va a tomar la decisión que corresponda, la nueva directora tiene toda la autoridad para en este caso actuar como mejor convenga. Yo como Alcalde no puedo intervenir en una paramunicipal para hacer una recomendación, si hay las evidencias como se está presumiendo que ella tome la decisión", manifestó Ayala Torres.



"Tenemos a la persona idónea en los temas técnicos del mismo organismo, conocedora del tema del Zapotillo y de muchos otros", concluyó.

El Alcalde Luis Ernesto Ayala Torres deja en manos de la nueva directora del Sapal, Angélica Casillas la decisión de quitar del cargo o no a la directora de Atención a Clientes de la paramunicipal, Esperanza Morales Rojas quien no sólo se ha beneficiado a sí misma con beneficios en pagos sino ahora también salió a la luz que a un ex consejero. Dijo que hasta donde sabía ayer se reunió Casillas con la trabajadora señalada e iba a tomar una decisión.En el tema de el agua contaminada que está dejando tirar el Sapal a un arroyo, el Alcalde se limitó a decir que se investigue.