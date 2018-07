AGUA TURBIA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las cosas en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León van de mal en peor, ya se supo porque el ex consejero de la paramunicipal, Óscar Garza Romo ha defendido la permanencia de la Jefa de Atención a Clientes Esperanza Morales Rojas.Resulta que la jefa también le autorizó descuentos en los pagos al ex consejero.Entre los funcionarios del Sapal no entienden cómo es que las autoridades no quieren tomar cartas en el asunto. ¿Será que las medidas disciplinarias sólo aplican para los que no son amigos de los consejeros?, queda la duda.Aunque las elecciones ya acabaron, el equipo de campaña de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, virtual gobernador electo del Estado de Guanajuato, está de festejo pero también planeando lo que sigue.El Plan de Gobierno que fue coordinador por Carlos Medina Plascencia pero en el que participaron muchos más, aseguran que no se quedará en papel y solo para trabajo de quien permanezca en el gobierno.De forma honorifica empezando por el líder del proyecto, Medina Plascencia darán seguimiento a éste, en cada uno de los ejes que se plantearon, sobre todo en el de seguridad, que es la demanda clara que tiene todos los ciudadanos a diario.Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano y Mauricio Usabiaga fueron de los perfiles que ayudaron para integrar este plan, habrá que ver si continúan de cerca para cotejar que las metas puestas se vayan cumpliendo y sobre todo qué postura tomarán en caso de que el trabajo y los objetivos no fluyan como se plantearon .Pero también Medina Plascencia se dará a la tarea de buscar nuevos perfiles porque una de las metas en el plan de gobierno es que Guanajuato se convierta el centro logístico del país y que logre la comunicación y alianza con otros estados vecinos.Medina es experto en crear alianzas entre estados pero también tiene en la mesa la invitación de Diego Sinhue de formar parte del Instituto de Planeación de Guanajuato (IPLANEG), habrá que ver cómo combina todos los encargos aunque algunos al interior del PAN dicen que su presencia es solo para tenerlo tranquilo y no se convierta en fuego amigo, con críticas al mismo equipo.Aunque dicen lo contrario, los panistas no dan crédito a los resultados obtenidos en la elección del pasado domingo, aunque no eran mayoría en el sexenio pasado cada vez han sido más desplazados y la prueba está en la conformación que tendrá el Senado y la Cámara de Diputados en esta ocasión, donde se hicieron ‘chiquititos’.Porque hasta en los espacios para los diputados federales plurinominales se vieron afectados, el que podría alcanzar con los dedos este sitio sería Fernando Torres Graciano, en la cámara hay espacio para 50 pluris blanquiazules.Y si los azules están boquiabiertos por lo que logró Morena, el PRI no cabe ya en el Estado aunque ahora están despertando de la pesadilla prevén ya un llamado a los nacionales. Tienen tres años para ponerse las pilas o de plano acostumbrarse a ser la tercera fuerza política.Después de la jornada electoral, parece que los diputados titulares están muy cansados por la campaña como para regresar a la actividad legislativa.Aunque anunciaron a la Junta de Gobierno que todos regresarán, a excepción de Gerardo Silva Campos, el perredista que contendió por la presidencia municipal en Acámbaro y Angélica Casillas Martínez que se consiguió una mejor chamba en el Sapal, los 18 que andaban en campaña ya deberían de haber regresado ayer... y nada.Los legisladores se tomaron una semana más de vacaciones, de acuerdo con la agenda parlamentaria que se puede consultar en el portal del Poder Legislativo esta semana no hay ni una mesa de trabajo. Quieren recuperase de tan arduo trabajo que hicieron durante las campañas. Esperemos que la próxima semana ya regresen a sus curules en el congreso local.Tras la barrida que Morena les dio a nivel nacional, los panistas le echan porras al gobernador Miguel Márquez Márquez para que se lance a ser el líder nacional pero él no está muy convencido.El gobernador dice que de momento está concentrado en terminar su gestión, bajarle al ritmo porque es muy acelerado y sobre todo en su familia, que no descarta que en un futuro su escenario pudiera cambiar.Guanajuato fue el único estado que se pintó de azul y eso dicen los panistas podría servir para lanzar a un guanajuatense para la presidencia del partido, ya veremos.Tras la jornada electoral del primero de julio, el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo regresó ayer al Estadio Domingo Santana, La Fortaleza, para lanzar la primera bola en el partido de Los Bravos de León contra Los Diablos Rojos.El gobernador electo no descarta la posibilidad de impulsar la construcción de un nuevo estadio de béisbol, lo que de concretarse pondría muy contentos a toda los aficionados.