Rebasa Premium 20 pesos el litro

El costo del litro de gasolina Premium alcanzó los veinte pesos en algunas estaciones de servicio en León.am realizó un recorrido por 15 gasolinerías y en dos de ellas encontró que éste combustible se vende arriba de 20 pesos.La estación de la marca Mobil, ubicada en el bulevar Francisco Villa y Mariano Escobedo, oferta el litro de la Premium en 20 pesos, mientras que la estación de Pemex Chedraui, localizada en el Boulevard Antonio Madrazo, esquina con Congreso de Chilpancingo, lo ofrece en 20.05 pesos.En el sondeo se detectó que el litro de gasolina Magna ronda entre 18.52 pesos y 18.60 pesos.Asimismo, el combustible de 92 octanos versión premium se vende en 19.91 pesos hasta 20.05 pesos.De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el precio del combustible no disminuirá hasta que se tenga mayor capacidad de almacenamiento y distribución de la gasolina.Anteriormente, el traslado del hidrocarburo estaba subsidiado por Petróleos Mexicanos (Pemex), de allí que la transportación no impactaba en el precio de la gasolina porque Pemex lo pagaba, pero eso ahora es diferente.A esto se suma la relación del peso con el dólar. El 70% de la gasolina que se comercializa en el País se importa, principalmente de Estados Unidos.Desde la liberación de precios de los combustibles, la estructura de los costos ha cambiado. Pemex efectuaba un subsidio de hasta 300 mil millones de pesos al año, hasta 2016.La reevaluación del precio del barril en el mercado de crudo no se reflejaba antes en el precio final de las gasolinas, señaló la Onexpo; en la actualidad impacta al precio final y a toda la cadena productiva hasta llegar a la bomba despachadora.Para los empresarios del sector gasolina, los márgenes de utilidad no han aumentado respecto a 2016, incluso se han reducido de 6.5% a 5.2%.La cadena de aprovisionamiento en almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos forman parte de la estructura de costos.Los inventarios de gasolina difieren a los que se hallan en otros países, eso se convierte en un factor de inestabilidad. México solo almacena gasolina para 1.2 días, señaló la Onexpo, lo cual se convierte en un punto vulnerable para el comercio, pero también un área de oportunidad.La asociación de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos compartió que de aumentar la capacidad de almacenamiento y distribución de gasolina, se podría realmente llegar a bajar los costos.