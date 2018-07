Abren convocatoria para premio Benavides

Para motivar a la creación de libros electrónicos, la Secretaría de Cultura, por medio del Centro Nacional de las Artes (CENART) Abrió la convocatoria de la sexta edición del Premio Paula Benavides, mismo que premiará a los creadores de literatura digital.

Los participantes podrán ser todos aquellos mayores de 18 años que presenten obras producidas entre 2017 y 2018, escritas en español y dirigidas a niños y jóvenes.

El jurado será integrado por especialisas internacionales que evaluarán propuestas de calidad conceptual, pertinencia, raticulación en las ideas y calidad gráfica.

La invitación es para escritores, artistas, diseñadores, animadores, ilustradores, programadores y creadores de diversas disciplinas vinculados al desarrollo de la literatura interactiva, sin importar nacionalidad o lugar de residencia. Si incluyen contenidos de otros deben contar con los derechos de autor.

“Hay muchos desarrollos tecnológicos en amplios sentidos, pero hay que voltear y detenerse un poco en la literatura, que tiene una gran tradición en México, que encuentra nuevas narrativas y formas de expresión que es importante reconocerlas”, aseguró Adriana Casas Mandujano, directora del Centro Multimedia del Cenart, mediante un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La directora recalcó que tanto el libro en su formato tradicional como el digital son importantes, “la experiencia de un libro impreso no tiene nada que ver con la de un libro digital. El libro digital te permite algunas otras interacciones u otros vínculos, pero no es una competencia directa ni está despareciendo el texto impreso”.Para los niños es importante primero leer en papel, pues “dicen que no puedes darle una tableta sin antes aprender a pasar una hoja. Ese gesto de pasar una hoja es lo que después le va a permitir deslizar su dedo sobe la tableta”.El premio que se otorgará en esta edición ascenderá a 300 mil pesos y además será acreedor de las menciones honoríficas que el jurado considere.El registro está abierto y permanecerá hasta el 14 de septiembre en el sitio web www.paulabenavides.cenart.gob.mx