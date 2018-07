Esto se habló durante la reunión de AMLO con empresarios de CCE

Esta mañana, el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador se reunió con representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Hotel Camino Real en Polanco, donde se trataron varios temas que serán clave a tratar durante su mandato.Juan Pablo Castañón, presidente del CCE mencionó que en dicha reunión se habló de desarrollo económico, prioridades a inversión y a empleo, trabajo en conjunto.

"Nos hemos comprometido a trabajar en conjunto en las empresas, en la vinculación con jóvenes para trabajar la figura del aprendiz, formación dual (escuela y empresa) para brindar oportunidades a jóvenes. Él (AMLO) ha establecido una agenda para hablar de seguridad, salud, finanzas..."

Añadió que se establecieron mecanismos de trabajo en la transición, "genera confianza y apertura poder trabajar con su equipo de transición".

"Como empresarios, estamos conscientes de que necesitamos un gobierno sólido, fuerte y que fortalezca unidad y confianza de los mexicanos. El ambiente fue de confianza y certidumbre en la reunión de trabajo y compromiso conjunto. De serenidad, pero también de una visión de futuro".

"El compromiso del sector empresarial para este programa está en adecuadas instalaciones para que un instructor de parte de la empresa pueda ir introduciendo al mundo laboral al joven, estar en conexión con la institución pública de educación para que ambos instructores vayan en comunicación, la inversión del sector privado será en aulas virtuales para ir dando competencias al joven en sincronía con la escuela o universidad técnica y aprovechar una institución nacional para que el joven tenga las competencias laborales y pueda ocntinuar en la empresa o irse a otra empresa con un certificado de competencia. Nos entusiasma mucho porque es una idea de Don Andrés Manuel de darle profundidad y dimensión al programa de formación dual, pero para elevarla a dos millones de jóvenes se requiere un grna esfuerzo y estamos contentos de comprometernos".

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión se llevó a cabo de una manera muy cordial y se mostró satisfecho por los acuerdos a los que se llegaron.

"Fue una reunión muy cordial, de coordianción para trabajar conjuntamente. Quiero manifestar mi satisfacción por la actitud del sector empresarial. Ellos han manifestado su confianza con el nuevo gobierno. Hablamos de todos los temas, sobre todo de que vamos a ayudar para que la transición se dé de manera ordenada, les informé del encuentro de ayer con el Presidente Peña. Fue una reunión carecterizada por la confianza. Ésa es la palabra que destacaría. Confianza. Y nosotros vamos a saber corresponder a la confianza de millones de mexicanos y en este caso, a los empresarios".

"Del aeropuerto, eso lo traté ayer con el Presidente Peña y ya informé que se van a crear equipos para que de inmediato se analice cuál es la mejor opción sesolviendo lo que más convenga al interés nacional. Vamos a tener pronto una opinión técnica del aeropuerto".

"Vamos a revisar los contratos, en el caso de anomalías, contratos que no se hayan celebrado de conformidad con la ley y que impliquen actos de corrupción, se van a impugnar, pero siempre sin actuar de manera arbitraria, acudiendo al Congreso, a los tribunales nacionales y extranjeros".

"Apoyar el desarrollo del país y considerar que es fundamental el impulsar y proteger a Pymes porque son las que más empleos generan en el país. Se habló del desarrollo de las pequeñas empresas. Estuvo presente la futura Secretaria de Economía, el futuro Secertario de Hacienda, la futura Secretaria del Trabajo y Alfonso Romo, de la Oficina de Presidencia, y se está elaborando un plan conjunto para impulsar empresas pequeñas y medianas con facilidades de crédito, facilidades fiscales y quitando trámites burocráticos, simplificando lo que tiene que ver con obligaciones fiscales".

"Este es el programa que más nos identifica, con el que vamos a iniciar muy pronto. Los empresarios han aceptado, Juan Pablo (Castañón) lo expuso con mucha claridad, quieren participar, ayudar para llevar a la práctica este programa de atender a los jóvenes... Es un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en garantizar el derecho al estudio y al trabajo, que todos puedan estudiar y que tengan trabajo. Se les va a contratar como aprendices para que estén trabajando en empresas, en talleres, en comercios. Se les va a pagar un sueldo, pero para operar este programa con el Consejo Coordinador Empresarial se va a crear una estructura de tutores, los empresarios van a ayudarnos como tutores para que contraten a los jóvenes que estén pendientes de su formación y el Gobierno va a transferir a las empresas recursos del presupuesto para pagar la nómina de estos jóvenes. Estamos hablando de atender a dos millones 600 mil jóvenes, tanto con apoyos para que estudien en univerdidades púlicas y privadas, esto es becas, y trabajo como aprendices en emrpesas. Un programa que va a financiar el próximo gobierno democrático. Éste va a ser el perimer acuerdo que vamos a suscribir públicamente, entre otros, pero vamos a iniciar con él".

El virtual ganador espera que estos planes puedan llevarse a cabo lo más pronto posible.

"Es una inversión muy fuerte. Inversión, no gasto, para atender a dos millones 600 mil jóvenes. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 110 mil millones de pesos. Es un programa que tiene prioridad para nosotros. Hay dos programas que van a iniciar de inmediato. El apoyo a adultos mayores, el aumentar la pensión y el programa de los jóvenes.

El plan de austeridad, lo que vamos a ahorrar, evitando gastos superfluos y lujos, terminanndo con privilegios, todo lo que se va a ahorrar, se va a destinar a estos programas y consideramos que nos va a sobrar dinero, presupuesto, para otros programas. Pero estos dos son importantísimos. De ahí viene el apoyo al campo, el fortalecimiento del sector energético, la educación, la salud, otras demandas, pero estos dos programas estamos procurando que tengan recursos para que se inicia desde el principio, pero este programa que es básico y necesario, el de atención a los jóvenes, los vamos a iniciar con el sector privado, con el Consejo Coordinador Empresarial".

Apoyo al adulto mayor"Hoy viene una proyección en el periódico Reforma que se acerca bastante. Ya existe el programa que se acerca bastante a lo que consideramos que se va a utilizar.

Ya existe el programa, bueno, inició desde hace 17 años en la CDMX, aquí por ley se entrega al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Reciben los adultos mayores una pensión del orden de mil 200 pesos mensuales. Ese programa psoteriormente se aplicó a todo el país, pero no igual que en la CDMX porque se entregan en el resto del pais sólo mil 160 pesos cada dos meses. Lo que se va a hacer ahora en el resto del país se va a aumentar al doble, va a ser como en la CMDX, y esto se va a regir por el salario mínimo. Si el salario mínimo para diciembre o enero es de 100 pesos, pues son 50 pesos lo que se tiene que entregar la adulto mayor diariamente. Al mes, mil 500 pesos, para tener una idea.

Ya se tienen los padrones de los aultos mayores que reciben actualmente. Solamente es revisarlos, que no se excluya a nadie porque se tiene que incorporar también a quienes tienen pensión del ISSSTE y del Seguro que ahora no son tomados en cuenta y que nosotros estamos comprometidos a que reciban ese apoyo, entonces si se proyecta cuánto va a ser la inversión, va a ser del orden de los 35 o 40 mil millones de pesos. Para decirlo con toda claridad, transparencia".

Ambos programas

"Los dos programas, el darle estudio y trabajo a dos millones 600 mil jóvenes, que de manera despectiva los llaman “ninis”, que no han sido atendios y que van a tener el apoyo del gobierno y la atención a audltos mayores y hacerlo universal, va a significar una inversión de 150 mil millones de pesos, ésa es la inversión para el desarrollo social más importante que se va a hacer. 150 mil millones de pesos al año. Aunque nos quedemos sin camisa, porque va a haber austeridad en el gobierno, se tienen que liberar estos fondos que van a salir del ahorro que se va a hacer con las medidas que vamos a tomar para que no se tenga que financiar este programa ni los otros programas, que no tengamos que financiar el desarrollo con aumentos de impuestos, ni con aumento de deuda pública, no va a haber déficit y tampoco gasolinazos. Estoy seguro de que nos va a alcanzar el presupuesto para financiar los programas para reactivar la economía, crear empleos y que haya bienestar".