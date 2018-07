Grupos de Facebook cambian de nombre: van de 'Anaya nuestro presidente' a 'Atentos, vigilantes y críticos'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No habían pasado siquiera 24 horas desde que se dieron a conocer los resultados preliminares que le dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México, cuando varios grupos y páginas en Facebook que estaban en su contra comenzaron a cambiar de nombre.La página ‘Anaya nuestro presidente’ se llama ahora ‘Atentos, vigilantes y críticos’; la página ‘Ni Un voto a Amlo ni a Morena’ ya es ‘México Te Advierte aunque seas el prejidente Nunca Serás Buen Presidente’. Esta última también publicó: “Poco a poco se irán expulsando a los chairos, se revisarán perfiles al ingreso, este grupo será exclusivamente para ANTIPEJES, administradores y moderadores favor de mandarme un box !!! SALUDOS AMIGOS Y ES MOMENTO DE SER CRÍTICOS Y EXIGIR RESULTADOS!!!”.El sitio ‘Anti-AMLO’ compartió: “Por favor PEJE, cállanos la boca a los millones de mexicanos que no creemos en ti. Es momento de trabajar por el bienestar de México, sumaremos esfuerzos en tus aciertos y defenderemos a nuestro país de pie en tus fracasos”.En la página ‘Amor a México’, que difundió varias noticias falsas a lo largo de la campaña, se advertía: “TE TOCA AMLO, ¡CUMPLE! Tiene seis años para construir dos refinerías, para bajar el precio a la gasolina, para duplicar la pensión a los adultos mayores, para subir al doble el salario mínimo, para pagarle 2,500 pesos a cada joven desempleado, para acabar con la corrupción en todo el país, para terminar con las ejecuciones y la violencia generada por el narcotráfico, tiene seis años para subir de nivel la educación. Le toca enfrentar a Trump”.Por su parte, la página ‘Red Ciudadana Mz2024, que también difundió noticias falsas y que publicó notas a favor de Margarita Zavala, excandidata a la Presidencia de la República, colocó el siguiente mensaje: “No voté por AMLO, pero no queda más que felicitarlo y desearle la mejor de las suertes en su tarea de gobierno. Por el bien del país, ojalá tenga mucho éxito. Aquí estaremos siguiéndole los pasos y decisiones, seremos críticos, y reconoceremos las buenas decisiones también”.