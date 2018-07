Fox dedica mensaje conciliador a AMLO, pero le advierte que campaña y gobernar son cosas distintas

"Es apoyarnos en los bienes y talentos de la sociedad civil, en la inversión extranjera", recomendó Fox.



"Aunque es bien sabido que no estoy de acuerdo con una buena parte de las ideas de Andrés Manuel, deseo que nos demuestras que existe un mejor camino para México", dijo.



"Que asegures una transición pacífica y ordenada, respetando a las instituciones y a las autoridades", señaló Fox.



"Te digo que las campañas y gobernar son dos cosas totalmente diferentes, se terminó el tiempo de prometer, de entusiasmar, y llega el momento de plantear un plan", advirtió Fox.

