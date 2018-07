Elvira Paniagua es la alcaldesa electa de Celaya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ahí, recibió su constancia de mayoría que la legítima como presidenta municipal de Celaya en el periodo 2018-2021.Dos fuerzas políticas nuevas surgieron en estas elecciones, los independientes con el proyecto de Javier Mendoza Márquez y Morena. Ambos ganaron seis lugares en el Ayuntamiento.Los más afectados fueron el PAN y el PRI. El primero no logró la mayoría y el segundo perdió dos lugares con su candidata Montserrat Vázquez Acevedo.Al pronunciarse, señaló que llegará aportar su experiencia por Celaya, y buscará reunirse con su equipo y con el Ayuntamiento electo.Agregó que está abierta a las propuestas por el bien de Celaya, incluso a las de los candidatos que no se vieron favorecidos.“Si los demás candidatos que no tuvieron la oportunidad de estar tienen algún proyecto importante o interesante, tendré los oídos atentos. Si es algo valioso y que le abone a Celaya", comentó.