Acusa a policías municipales de Cortazar de asesinar a su hermano

Policías Municipales de Cortazar serían responsables del asesinato de un menor así como de privar de la libertad y golpear a su hermano y su papá luego de atender un reporte en la calle Nogal, en la colonia Del Valle.Esto luego de la declaración del menor sobreviviente ante Agentes de Investigación Criminal de la Subprocuraduría de Justicia de la Región "C", luego de que fuera localizado sobre el camino que lleva a la comunidad La Gavia golpeado y llevado al hospital.Según la versión del joven de 14 años, la noche del martes, se encontraban él, su hermano, de 16 años, y su papá al interior de su domicilio en la calle Nogal, en la colonia Del Valle, cuando se escucharon golpes en la puerta principal.Al abrir la puerta visualizaron una patrulla municipal y varios elementos, los cuales dijo, los sacaron a los tres a golpes para subirlos a la unidad y golpearlos de camino a barandilla.Según el relato del afectado, a las tres de la mañana los policías sacaron de los separos a su padre, del cual aún permanece en calidad de desaparecido y alrededor de las cinco de la mañana lo sacaron a él y a su hermano para abandonarlos en el camino que lleva a La Gavia.Al estar abandonados, el afectado dijo que su hermano ya no se movía por lo que empezó a caminar en búsqueda de ayuda, momento en que fue encontrado por paramédicos de Cruz Roja y de ahí fueron a rescatar a su hermano, el cual ya no estaba en el lugar.Según información de la Agencia de Investigación Criminal fue ubicado en la clínica de La Gavia y de ahí llevado al hospital Comunitario en donde falleció por un paro cardio respiratorio.Al recabar los primeros indicios de lo ocurrido, vecinos confirmaron a los Agentes de Investigación Criminal la presencia de policías en el hogar en cuestión en la calle Nogal, además trascendió que el hogar que ocupaban el menor, su hermano y su padre pertenecía a una hermana del papá y que su esposo de ésta es un Policía Municipal.Además se dijo que el padre de ambos menores tiene varios antecedentes penales por robo en León, lesiones culposas por incidente de tránsito, cinco denuncias por fraude así como violencia intrafamiliar y sustracción de menores.