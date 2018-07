Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La película "Hobbs and Shaw", derivada del universo de "Rápidos y Furiosos" tendrá como villano al actor británico Idris Elba, informó la revista Variety.La cinta, protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham será dirigida por David Leitch, el mismo director de "Deadpool 2". La trama central será que Johnson y Statham se unirán contra el personaje de Elba.El rodaje de "Hobbs and Shaw" comenzará en otoño próximo.Anteriormente se anunció que la actriz Vanessa Kirby se unió al elenco como una espía que es la hermana del personaje de Statham.La británica ha aparecido en la serie "The Crown" y aparecerá con Tom Cruise en la película "Missión: Imposible – Fallout", próxima a estrenarse.A la par de “Rápidos y Furiosos”, Idris Elba rodará la serie de comedia "Turn Up Charlie", para Netflix.