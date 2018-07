Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El reality show, que será conducido por Adal Ramones, fue presentado este miércoles en las instalaciones de TV Azteca.Cada uno de los jueces, dió su opinión sobre ser parte de la nueva generación de "La Academia", el reality que en 2002 revolucionó la televisión.Arturo López Gavito aseguró que su tarea este 2018, es sanar el programa, pues en algunas ediciones pasadas, hubo más polémica que talento."Hace diez años la prioridad era generar rating y se perdió el objetivo que era desarrollar las carreras musicales de estos jóvenes, hoy estamos nosotros enfocados a retomar esa esencia para que la prioridad sea la música y la carrera de cada uno de estos jóvenes, Azteca está pensando en un desarrollo global”.Edith Márquez, quien se ha declarado seguidora del show, apoyó a Gavito y afirma que siempre, "el show debe continuar"."Yo como televidente decía que cómo podía ser posible ver faltas de respeto a los maestros, impuntualidades, indisciplinas. Yo vengo de la vieja escuela, que no importa cómo está tu vida personal o familiar, así es esta carrera”, comentó.Para Edwin Luna, la atención debe recaer en los alumnos y no en los jueces."Yo creo que una cosa que no puede pasar es lo que se ve en otros realities, al final quienes se vuelven más importantes dentro de un programa son los jueces”.Semanas antes se especulaba que Lolita Cortés formaría parte del jurado, sin embargo, ella estará en un programa conjunto de Telemundo y Televisa.Así que ese espacio, será ocupado por Horacio Villalobos, quien pidió no compararlo con Cortés."Cada quién tiene un punto de vista y ese se da a partir de lo que yo he visto, de lo que he leído, viajado y mamado en el buen sentido de la palabra. Daré mi opinión y será dura, sí”.Los 17 aspirantes de "La Academia" son originarios de distintos estados y países, y sus edades oscilan entre los 18 y los 30 años.También fueron presentados algunos de los maestros que guiarán el caminar musical de estos jóvenes.El programa inicia este 8 de julio a las 8 de la noche por Azteca Uno, bajo la conducción de Adal Ramones y la co conducción de Cynthia Rodríguez, quien formó parte de una edición pasada de "La Academia".