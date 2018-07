Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor y empresario, Roberto Palazuelos, dijo que en la serie de Luis Miguel que se transmite cada domingo en Netflix, hay muchas mentiras sobre él."Antes que nada se siente padre que te recreen ahí cuando tenías 21, 22 o 23, en esa época Micky tendría como 18 o 19, el Burro como 24. Lo que sí, hay cosas que sí son ciertas, pero hay otras muchas que no lo son", dijo el 'Diamante Negro'.Palazuelos reafirmó que lo que se ha visto sobre su personaje es mera ficción, pero aún así lo ha expuesto a críticas y comentarios sumamente negativos, como por ejemplo cuando "echó chisme" de que Mariana estaba con Alejandro González Iñárritu y él con 'El Burro', pero que ninguno de los dos fue a la boda de Yuri, mucho menos estuvo con 'El Negro' González Iñárritu."Desde ahí, dices que están utilizando mí personaje. Lo que pasa es que los escritores han agarrado mucho mi personaje para crear una persona ficticia pero se les olvida que soy una persona de carne y hueso, sin pensar en los problemas que me pueden causar", explicó.Todo estuvo en calma hasta la pelea recreada en el episodio del 24 de junio."En el capítulo en donde supuestamente me peleo con este cuate en el Baby O en 1989, de entrada Muchachitas fue a finales de 1991, ¿cómo puede haberle yo dicho que me acaban de contratar para la telenovela?, cuando a mi me faltaban dos años de futuro para llegar a esa telenovela". Dijo. "Y ahí dejan que mi antagónico y que me molesto y que no sé qué, nada de eso pasó, es una vil mentira. Ya ahí sí molesta un poco, porque yo estoy tranquilo con mi hijo y comienzan a llegar insultos por instagram, por twitter de que yo era un gorrón, un mal agradecido", añadió.El ex participante de "Big Brother VIP" dijo que sí tuvo esa pelea con 'El Sol', pero con otros amigos, personajes que bajo sus palabras, no son reconocidas y por eso decidieron solo usarlo a él, y aseguró que jamás hubo una ruptura con el intérprete de "La Incondicional".De igual modo, piensa que hay muchas incongruencias y situaciones reales que la serie no ha presentado, como su prepotencia y el uso de la cocaína."Yo soy un caballero no voy a hablar mal de él, nada más que si conmigo no se meta, porque entonces yo voy a contar las cosas que yo sí sé", aseguró.