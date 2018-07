Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siri, asistente digital de Apple, dio por muerto a Stan Lee, creador de personajes como "Spiderman" y otros comics de Marvel.Según CinemaBlendo, Siri menciona que el creador de estos personajes e historias había fallecido el 2 de julio cuando se le pregunta por su edad.Sean O'Connell, el redactor de la nota, relató que el error fue descubierto cuando su hijo preguntó por la edad del creativo al salir de la función de prensa de "Ant-Man and the wasp", cuando éste no le creyó que tenía 95 años, preguntó al asistente digital cuántos años tenía, y fue cuando le respondió que había muerto el pasado 2 de julio.Aparentemente Siri ya corrigió la información e indica solo la edad del personaje.Este error se debe a que Siri obtiene información de la "Wikidata", lo que lleva a creer que un usuario modificó el dato de la vida del editor en jefe de Marvel.