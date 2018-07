“En ningún momento vi que los jugadores, cuerpo técnico o el entrenador hablarán de más, siempre se le dimos el merecido respeto que él tiene, yo creo que está un poco dolido por los Juegos Olímpicos que les ganamos en 2012”, dijo sobre el tema.



“(Rusia 2018) era un vitrina importante, mostrar el nivel que estaba teniendo, que he adquirido y no se me dio. La verdad esperaba tener algún minuto en un partido”, dijo.

¡CON LA ESPINITA CLAVADA!#FOXenRusia Javier Aquino expresó su sentir por no tener minutos en el Mundial Rusia 2018 y dio su opinión sobre el futuro técnico del Tri pic.twitter.com/avIxZVR6i1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 5, 2018

En su llegada a México, el jugador, pero respeta la decisión de Juan Carlos Osorio., ya que la no continuidad, afecta al equipo.Tambiénya que con Chivas, no sólo ganó títulos nacionales, sino internacionales.Javier Aquino, junto con Erick Gutiérrez, Alfredo Talavera y Jesús Corona, fue de los jugadores que no vio actividad con la Selección Mexicana en Rusia 2018.Después del partido ante México,en los Juegos Olímpicos de Londres.