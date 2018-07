Crece muestra de las momias; incluyen 5 más

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elintegró a su colección cinco cuerpos momificados, los cuales se encontraban a resguardo pues por el espacio tan pequeño del Museo no pueden ser exhibidas la totalidad de Momias que existen en el municipio.El director de Turismo del Municipio Salvador Jaime Arroyo, mencionó que aún quedan en resguardo cerca de 30 momias las cuales no pueden ser expuestas debido que no hay el espacio suficiente al interior del Museo para exhibir más de 100 cuerpos momificados.dijo.Ante esto destacó que ya se concluyó el cambio de vitrinas, sin embargo se tiene contemplado un presupuesto extra para habilitar otra parte del museo; estas vitrinas pretenden proteger y mantener los cuerpos en buen estado, evitando que los cuerpos se deterioren por las condiciones del tiempo y el clima.Pese a que la rehabilitación de los accesos al Museo de Momias ha causado algunos inconvenientes para ingresar al estacionamiento, el director descartó que durante la próxima temporada de vacaciones los visitantes tengan problemas para ingresar a la zona del estacionamiento, aunque cada temporada vacacional esta zona ser ve saturada por vehículos ante los pocos cajones que hay.