Ciclista Leonel Palma: contento con pase a Juegos Centroamericanos

Leonel Palma, ciclista originario de Panales, Ixmiquilpan, charló con AM Hidalgo sobre su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

"Desde 2017 había tenido resultados que me daban el pase, solo que no aparecía en la lista de seleccionados y eso me tenía intranquilo”, comentó Leonel.

“Fue hace un tiempo que nos dijeron que había un pase en juego en el Nacional, en la prueba de ruta que fue la semana pasada. Afortunadamente lo logré y eso me tiene muy contento", agregó.

Respecto a sus expectativas en tierras colombianas, sabe que hay que trabajar en equipo.

"Tenemos que ayudar al compañero mejor posicionado en la prueba de ruta, esa es la misión con la que voy a Barranquilla", finalizó el pedalista.

Como parte de su preparación para el certamen regional, Palma participará en la Vuelta del Centro del país, posteriormente regresará al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos, para después viajar a Colombia.