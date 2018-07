Belinda no destapó a Ebrard: 'sólo dije lo que escuche'

Apenas el lunes pasado Belinda felicitó en sus redes sociales a Marcelo Ebrard por su nombramiento como canciller en el próximo gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y vino la confusión.

“Qué gran acierto tu nombramiento como próximo Canciller de México e integrante del equipo de transición del próximo gobierno del Presidente @lopezobrador_ estoy segura que desempeñarás el mejor papel. Mucho éxito y gracias por tu confianza y apoyo!”, le escribió a Ebrard.

@m_ebrard qué gran acierto tu nombramiento como próximo Canciller de México e integrante del equipo de transición del próximo gobierno del Presidente @lopezobrador_ estoy segura que desempeñarás el mejor papel. Mucho éxito y gracias por tu confianza y apoyo!! pic.twitter.com/bK7OnrUw9J

— Belinda (@belindapop) 2 de julio de 2018

El virtual ganador de la presidencia de México había mencionado a Héctor Vasconcelos en ese puesto, pero finalmente esta tarde anunció que será el ex jefe de gobierno quien asuma como Secretario de Relaciones Exteriores durante su sexenio.En entrevista telefónica, la cantante, quien desde el mes pasado expresó abiertamente su apoyo a AMLO, dijo que no destapó a Ebrard.“Yo escuché que eso dijo, por eso así lo puse. Ustedes seguramente no escucharon”, explicó.La cantante reconoció que fue gracias aque pudo estar cerca de Lopez Obrador durante el periodo electoral."Yo a Marcelo lo conozco desde hace mucho y estoy muy agradecida porque me dejó participar en este movimiento que es ciudadano", agregó.