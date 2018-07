Observaciones de Auditoría confrontan a diputados

Las observaciones de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) a la cuenta pública 2017 del Congreso local provocaron una confrontación entre diputados afines a Morena que afirman no haberse enterado con anticipación, mientras que legisladores del PRI respondieron que fueron solventadas.

Durante sesión celebrada este día, el diputado independiente Jorge Miguel García Vázquez calificó como desconcertante que cerca del término de la presente Legislatura la junta de gobierno del Congreso no haya informado con anticipación de las observaciones.

El pasado 29 de junio, la Auditoria Superior de Hidalgo (ASEH) dio a conocer los resultados de la gestión financiera del Poder Legislativo y se determinaron 11 observaciones para el organismo.

García Vázquez dijo que conoció los resultados de la fiscalización a través del portal de la Auditoría y no por la junta de gobierno, pues dijo, sus administrativos “estaban más ocupados en temas del pasado proceso electoral que en cumplir lo que la ley demanda”.

RESPONDE PÉREZ PERUSQUÍA

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la junta de Gobierno, respondió que ninguna observación hecha por el organismo fiscalizador tiene impacto económico y que las anotaciones administrativas ya fueron totalmente solventadas.

De tal forma que al terminar la actual Legislatura, aseguró, “estará todo totalmente transparentado y se podrán conocer todas las acciones realizadas durante este congreso”.

El diputado Canek Vázquez Góngora también subió a tribuna y expuso que durante la actual Legislatura los canales de comunicación fueron nulos.

OBSERVACIONES DE LA ASEH

El Poder Legislativo no elaboró lineamientos y no implementó medidas para reducir el gasto destinado a las actividades administrativas y el presupuesto de servicios personales, con la finalidad de mejorar la administración de los recursos públicos, los cuales deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en su página de internet.



La entidad fiscalizada no cuenta con un manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, en las que se establezcan las condiciones que se deben contemplar en la administración de servicios personales y que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.



Los expedientes que integran la documentación comprobatoria y justificada de las erogaciones del Poder Legislativo no están debidamente integrados y clasificados, ya que no están completos y ordenados cronológicamente conforme a la realización de las operaciones contables y presupuestales, lo que dificulta las tareas de control y fiscalización de los mismos.



Además, la entidad fiscalizada no tiene mecanismos de control para asegurarse que los pagos realizados a los proveedores se encuentren debidamente registrados, pues se identificaron obras de infraestructura realizadas con importes superiores al comprobante digital.



La evaluación hecha por la Auditoria Superior del estado de Hidalgo al Congreso del Estado de Hidalgo se puede consultar en el siguiente enlace: Informe Individual de Fiscalización Superior