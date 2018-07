A pesar de arriesgar la vida, policías bancarios ganan menos que un oficial estatal

Mal pagados y sometidos a extenuantes jornadas laborales, policías de la Industrial Bancaria deben aceptar dichas condiciones o se quedan sin trabajo.

A pesar de que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los encargados de vigilancia no ganan lo mismo que un policía estatal, no obstante a que también exponen la vida e incluso algunos han muerto en el cumplimiento de su deber.



Su seguro de vida, de acuerdo con un policía bancario que prefirió omitir su nombre, no alcanza ni los 100 mil pesos.

En entrevista, el uniformado dijo que las jornadas de trabajo son de 12 o 24 horas y que los sueldos dependen de diversos grados en la Policía Bancaria.

Por ejemplo, mencionó: un policía de recién ingreso gana a la quincena alrededor de mil 360 pesos, además de una compensación mensual de mil 300 pesos más en vales de despensa.

El uniformado consideró que ellos corren el mismo riesgo que un policía estatal y deben de ganar lo mismo, con las mismas prestaciones y el seguro de vida.

Dijo que en los distintos lugares a los que son comisionados deben portar su arma de cargo y permanecer a la expectativa.

“Los policías rasos, tercero y segundo, ganamos muy poco, tampoco tenemos patrulla asignada, nuestro transporte es en colectiva o bicicleta”, señaló.



El entrevistado agregó que hay superiores que los “ven menos y tratan mal”, pero no pueden protestar ya que son “reprimidos, así que deben aguantarse o dejar el trabajo”, concluyó.