Aceleran medidas preventivas por posible contingencia ante lluvias

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, Alcántara Torres destacó que estas acciones preventivas no son “a ver si lo tenemos”, sino una instrucción que se debe cumplir de forma cabal por las dependencias.“Aquí no es a ver si podemos, aquí no es a ver si quiere el director, sobre director que no quiera pues tomaré la decisión, y yo moveré lo que tenga que mover, así que asuman la parte que les toca”, puntualizó.Enfatizó que en caso de Obra Pública, se requiere que exista una coordinación real con los contratistas que tienen obra en el municipio, para que puedan prestar maquinaria en caso de que sea necesario, pues es parte de su compromiso social; al igual que Servicios Públicos, que debe tener listas cuadrillas de atención.Por lo anterior,, realizar un censo en comunidades vulnerables para determinar la población que pudiera ser afectada, así como verificar que los canales de riego no tengan taponamientos u obstáculos que impidan el flujo del agua.Las autoridades municipales enfatizaron que Irapuato no está en alerta ni en riesgo mayor de anegaciones, sin embargo es de suma importancia estar listos para cualquier contingencia que pueda presentarse.