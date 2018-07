Urge Alcalde interino a dependencias a tomar medidas preventivas en caso de contingencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la 2da sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, se dieron a conocer medidas que podrían tomarse en caso de contingencias, sin embargo aún no están listas.El Alcalde indicó que basta ver la situación de otros municipios afectados por lluvias, para tomar las acciones, pues no es si quieren o no trabajar, sino que deben hacerlo de manera puntual.Entre las medidas se encuentra activar cuadrilla para atender contingencias a cualquier hora, habilitar albergues temporales en comunidades y zona urbana, tener disponibilidad de equipo y maquinaria de Obra Pública y llevar costales de arena cerca de ríos y canales.