HÉCTOR, RÉCORD

El alcalde Héctor López Santillana y el Ayuntamiento electo recibirán hoy su constancia de mayoría. El panista registra 288,796 votos hasta el 94% de las actas, mucho más que las 229,909 que logró en 2015.Héctor ganó más de 3 a 1 sobre el segundo -Ernesto Oviedo, de Morena- pero eso no da a los panistas una mayor representación a la actual, mantienen mayoría pero habrá cinco opositores que prometen dar la batalla.La votación garantiza los mismos 7 regidores que hoy tiene el PAN, dos para Morena, y la disputa estaba entre PRI y Verde para ver cuál es tercero y mete dos, el otro quedará con uno.En el corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IEEG, con el 93.8% de actas capturadas el panista Héctor López registró el 53.9% de la votación; Ernesto Oviedo de Morena el 16.9%; Clemente Villalpando del PRI con 10.56%; Sergio Contreras del PVEM el 10.51%. Los abanderados de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el PRD, no superaba ninguno el 1 por ciento.El conteo final todavía estaba en proceso y hasta hoy conoceremos la votación final en León. Por la tarde está previsto que se convoque al Alcalde, 2 síndicos y los 12 regidores electos, a recibir su constancia de mayoría que los acredita para asumir el cargo por tres años a partir del 10 de octubre. El PRI tenía 56,559 votos frente a 56,304 del PVEM, esa mínima diferencia les daría ese regidor # dos.Al inicio de campaña muchos (me incluyo) dimos por descontado que las propuestas número dos en las planillas de Ayuntamiento del PRI y del Verde en León no tendrían problema en llegar, pero pues no fue así. El tricolor y su candidato Clemente se derrumbaron en la votación, y el Partido Verde Ecologista, con el aguerrido regidor Sergio, pues no reflejó en los números la expectativa generada.PRI y PVEM estaban hasta ayer en la penosa situación de morderse las uñas por un segundo regidor. Esa silla la disputaban, por el tricolor Alfonso Orozco, exdirector del Instituto Municipal de la Juventud; y por el tucán Alfredo Pérez, actual dirigente municipal del partido. Ambos son jóvenes promesas de sus partidos que están listos para dar el brinco a las grandes ligas, pero sólo uno lo hará, al menos esta vez.El PAN tendrá en el Ayuntamiento a los síndicos Christian Cruz y Leticia Villegas, juventud y experiencia; a cuatro regidores que repiten: Ana Esquivel, Ana María Carpio, Salvador Sánchez y Jorge Cabrera, además de tres jóvenes panistas: Gilberto López, Jared González y Olimpia Zapata. La apuesta de Héctor es la de “menos dream team” y más talacha política, ya veremos cómo le resulta.La oposición tendrá cinco regidores, los dos de Morena, que son Gabriela Echeverría y Gabriel Durán, la primera empresaria sin experiencia política y el segundo presenta una larga carrera en varias administraciones municipales panistas en puestos de primer nivel de la atención a la zona rural.La regidora uno del PRI es Vanessa Montes de Oca, joven contadora pública y abogada quien es directora de su propio despacho especializado en propiedad intelectual. Y por el Verde la carta es Fernanda Rentería, quien fuera Directora de Vinculación en Gestión Ambiental del Municipio en 2012.Irma Leticia González Sánchez, la candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Alcaldía de Irapuato, llegó por la noche al Consejo Municipal del IEEG con el propósito de modificar su planilla electoral.La candidata de Morena quería colocar a todos sus suplentes en lugar de los propietarios de su planilla, donde el primer suplente es... su marido, Catarino Mendoza.Las autoridades del IEEG le señalaron que por ley, ese cambio no es factible, aunque el intento incluso contó con la presencia del líder estatal de Morena, Ernesto Prieto.Sergio Contreras se reincorporó ayer a la chamba como jefe estatal del Partido Verde, encargo que, mientras hacía campaña en León, dejó en manos de la diputada local (y próxima federal) Betty Manrique. A donde nos confirmó que ya no regresa es al Ayuntamiento del que pidió licencia indefinida desde febrero. Así que Gerardo Fernández completará el trienio hasta el 9 de octubre.Los que sí regresan a terminar su encargo de regidores en el Cabildo de León son los priístas Norma López y Salvador Ramírez, la primera estará de vuelta el 16 de julio y el segundo tres días antes. Ambos vienen de perder sus campañas para una diputación federal (Norma) y local (Salvador).La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado envió a 40 brigadistas a las comunidades afectadas de Celaya, Comonfort y Villagrán, para determinar, en un plazo máximo de 3 días, el nivel de daño que sufrieron las viviendas por el desfogue de la Presa Allende.“Empezamos ya, a revisar vivienda por vivienda los daños en los hogares y vamos a integrar los padrones para la solicitud que hizo el Gobernador para los recursos del Fonden y apoyar a los damnificados”, dijo José Gerardo Morales Moncada, titular de esta dependencia.La Declaratoria de Emergencia incluye también a Apaseo el Alto y Abasolo.