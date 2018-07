Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy celebro la vida y deseo festejar “el amor”. Me reconozco como una mujer, un ser enamorado de la vida y amante del amor.Hoy deseo hacer justicia a ese ser que me enseñó a enamorarme de la vida y a entregarme al amor, ¡mi madre!¿Cómo la recuerdo? La recuerdo preparando una rica sopita caliente parta toda la familia; la recuerdo cuidando de la mesa bien puesta para la comida, enojándose porque mis hermanos y mi papá jugaban futbol en el jardín y le rompían sus rosales.Recuerdo cómo tenía de limpia su casa y cómo cuidaba de que tantos hijos no le ensuciaran las paredes y le rayaran las puertas, la recuerdo con una jeringa en la mano cuando alguno nos enfermábamos.Recuerdo a mi madre cuando prendía las lavadoras, ¡ah! también la recuerdo cuando se enojaba con nosotros y cómo apretaba los dientes y entre dientes sólo ella sabía lo que nos decía.¡Caramba!, recuerdo qué ricos le quedaban sus frijolitos, entre refritos y aguaditos, pero sobre, todo la recuerdo por su pasión por la poesía; eso lo heredó de su padre, mi abuelo.Él era un gran poeta y mi madre amaba la poesía. Bueno, también le gustaban las novelas televisivas y ahí chocaba con mi padre.Entre ellos había una concordancia única y era como ambos vibraban por la música, mi madre prendía la sinfonola y a todo lo que daba. Mi padre, al llegar, le bajaba y en un descuido, mi madre le volvía a subir y así se la pasaban.Mi madre, al igual que mi padre, tenía muchos deseos de superación, que clases de esto, que clases de lo otro, que taller de esto otro, entre talleres, amigas y clases, mi madre era feliz, así completaba sus días.A nosotros nos tenía bien atendidos, bien cuidados y era su manera de expresar su amor por su descendencia.Mi madre es una mujer fuerte, es un árbol, pienso que por eso se enamoró mi padre de ella, ella es un árbol robusto, fuerte, no cae, no titubea, así le peguen hachazo y más hachazo, mi madre sigue firme, mi madre no cae.A mi padre lo que más lo movía era el amor a la naturaleza, a los árboles, él siempre se entregó al cuidado de los árboles y pienso que de mi madre fue lo que más lo impactó, su personalidad, su estructura de mujer única, entregada, fiel, amante, congruente, comprometida y alegre, ¡Sí señores!, mi madre es una mujer alegre, es una mujer que ama la vida y ama el amor. Con su personalidad embellece los ojos de cuantas personas la ven.Recuerdo cómo mí madre introyectó en mí el amor por los perros callejeros. En aquellos ayeres, en la colonia León Moderno, existían solamente cinco casas y por lo mismo, siempre llegaban perros callejeros a mi casa.Algunos llegaban con el cuello partido por el mecate carcomido o bien el alambre oxidado que iba degollando poco a poco al pobre perro. En ambos casos, la herida al derredor del cuello, era una herida profunda llena de larvas y horribles gusanos que se arrastraban sobre las paredes de la herida, la pus la recuerdo amarillenta y un hedor que causaba repugnancia. Así continuamente llegaban los perritos, parecía como si trajeran colgada la cabeza.Pues así mi madre se hacía cargo de ellos y los curaba, ¿a cuántos perros salvó?, no lo sé, pero si fueron muchos. Ella, mi madre, no se agachaba, ¡le entraba sin freno!, así es mi madre, ¡una mujer sin miedo!Soy parte de mi madre cuidando a los animales. Soy parte de mi padre cuidando a los árbolesY en honor a mis padres los invito este miércoles 11, a las 8:30 de la mañana, al Parque México donde plantaremos cerca de 100 árboles. Y nuestro invitado de honor es un perro callejero llamado Tomás.Y el día 29 de julio, a las 9:00 de la mañana, se les invita a apoyar plantando cerca de 300 arbolitos en el Malecón del RíoÚnete a nuestro esfuerzo por transformar a León cimentado en un León reforestado.Súmate en transformar a León en la ciudad más arbórea del estado de Guanajuato. Súmate en ser uno más cuidando que no talen nuestros árboles. Súmate en cuidar nuestros parques para que las autoridades no se sientan con derecho y poder sobre las áreas verdes.Psic. Maritza Nasser7 12 34 61