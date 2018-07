Gozan Héctor y Diego la victoria... antes de gobernar

“Mira cómo nos fue, muy bien, hay que agradecerles”, dice Diego sobre el repentino evento que los hace ir de banqueta en banqueta y que no estaba en la agenda de ninguno de ellos.



“Todos los proyectos son parte de un plan y va a contar con Gobierno del Estado para elaborarlos”, promete Diego para el trabajo en equipo.

Ya no son campañas, no hay tambores, ni banderas, tampoco camisas institucionales.Héctor López Santillana viste en azul, como el partido que lo llevó a la reelección.Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene camisa de rayas y trae las mismas botas cafés con las que empezó la campaña.Se les ve tranquilos y hasta relajados, ya no traen al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) que fiscaliza sus pasos y mucho menos los saludos o utilitarios que le obsequian a la gente.Empiezan en el Arco de la Calzada, Héctor pasó por Diego que comía por la zona con su familia.El encuentro con las cámaras se da hasta la Donato Guerra y Madero, sí, la avenida Francisco I. Madero que evoca al personaje que luchó por la no reelección y que ahora vería que los alcaldes se quedan por tres años más.Julieta Rangel paró el tráfico con su camioneta guinda para saludarlos:, dice.En la zona peatonal advierten que vienen “dos famosos”, la gente se aglomera y empieza el maratón de selfies y felicitaciones que dan cuenta de que los candidatos superaron el 50% de los votos a su favor, según los conteos del Instituto Estatal Electoral (IEEG).Y los saludos y la alegría no distinguen nacionalidades, López Santillana se mete a una conversación entre extranjeros y presenta al Gobernador electo, que esboza unos cuántos saludos en inglés.Globos, indigentes, personas en un descanso tradicional en el centro son las que reciben ya en la plaza principal a los dos sonrientes vencedores.Llegan al portal Guerrero y se escucha un “ruidito” que dice muchas veces: ‘¡Diego Gobernador, Diego Gobernador!’, hasta que logra la atención de quien efectivamente ya es el virtual mandatario.Pero es un niño, Joshua, al que no lo influencian sus papás, él solito le reclama:, le dice mientras enseña sus pulgares.Entrar a las cebadinas se vuelve el “relajo” del momento, como pocas veces se nota al alcalde bromista y a un Diego ‘llevado’.De pronto en la plaza hay quien detiene a López Santillana para pedir apoyo con trámites o en recurso, a Diego aún no le reclaman, a él le piden fotos, abrazos y que compre lo que sea que le acerquen.Pero aunque en el recorrido se separen, ambos ya prometieron que tienen muchas ideas en comúnLópez Santillana avisa que hasta ahora no ha presentado ningún proyecto en forma pero que ya sabe algo certero: el programa Impulso y que ahora será 2.0, como lo presentó Diego en su campaña, vendrá fuerte para el municipio.Siguen contentos, pareciera que “el 20” no les cae, uno estará otros tres años ahora sí con una exigencia mayor de los leoneses para que cumpla, mientras que el otro tiene seis años para demostrar sus alcances y evitar que Guanajuato vaya acorde con la tendencia nacional: ya no votar por el PAN.Eso sí, el rostro les cambia cuando se habla del Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador... pero adelantan que serán aliados.Recorren el jardín principal, se bolean los zapatos y bajo amenaza dicen que repetirán la visita aunque hayan tomado el poder y dejen las camisas para portar el traje. Dejen el ánimo de la victoria por el cansancio de gobernar y dejen de ser electos, y otra vez sean las máximas autoridades.