Conduce en sentido contrario y choca contra motocicleta

Choque entre un vehículo tipo sedán y una motocicleta dejó solo daños materiales, los hechos enLa tarde de ayer alrededor de la 1:30de la tarde se reportó a cabina central sobre un accidente de tránsito en la colonia Santiaguito.Personas en el lugar señalaron que el conductor del vehículo, azul con placas GMK 7480 del estado de Guanajuato, circulaba en sentido contrario sobre la calle Victoriano Rodríguez en la colonia citada.Al llegar al cruce de la calle Narciso Mendoza impactó contra los tripulantes de una motocicleta ocasionando la caída del conductor, una mujer y una niña de 5 años.Los ocupantes de la moto fueron identificados como Fabián, de 25 años, su acompañante Maria Guadalupe, de 24 años y la menor fueron atendidas en el lugar por personal de rescate y socorro.Se dijo que María presentó una quemadura en un brazo, ya que al caer intento cubrir a su pequeña para que no se golpeara, sin embargo no fue necesario el traslado de ninguno de los tripulantes.Se le hicieron las curaciones en el lugar y al no presentar lesiones de gravedad el personal deasí como la ambulancia deregresaron a su base.