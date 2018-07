“Creo que muchas de sus canciones forman parte de la vida de muchas personas. Cuando escuchan 'Cuando calienta el sol' recuerdan ese momento especial con alguien o a ese viaje con amigos”.

"Luis Miguel es un artista completo lo pude ver en su actitud en el aura”.

“lo admiraba desde antes de empezar la serie, ahora lo admiro mucho más”.

Netflix aumenta la emoción del capítulo 11 de 'Luis Miguel: La serie', con un video especial en el que los protagonistas hablan de su acercamiento 'al Sol'.Los actores también relatan lo que piensan de la carrera del astro; con el fondo de 'Cuando calienta el sol', Juan Pablo Zurita inicia el video platicando que Luis Miguel es una referencia para todos, relata Cine Premiere.Incluso algunos actores se animaron a cantar fragmentos de la canción antes mencionada, en medio de una sesión de fotos.Óscar Jaenada, quien interpreta a Luisito Rey, dijo:Diego Boneta, como relata Al Momento Noticias, dijo:El final de la temporada es el 15 de julio, con el capítulo titulado 'No me puedes dejar así'. No hay fecha de estreno para la segunda temporada que, sin embargo, ya ha sido confirmada.