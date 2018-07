Lo mandan al quirófano al actor Raymundo Capetillo por dolores en el cerebro

"A ratos siento el cansancio y el dolor, menos fuerte, pero constante. Aún así tengo esperanza, me siento más entero. Estoy absolutamente convencido de que todo va a estar bien. Mi vida ha sido de luchar, he tenido problemas de los que me he levantado y me seguiré levantando", contó Capetillo en charla telefónica.



"Tenía una gran presión y no quedaba más solución que una cirugía intracraneal, donde por debajo del oído entran al cerebro a abrir de la parte baja y quitar la presión para que se separen la arteria y los nervios trifásico y faciales", explicó.



"De un ojo veo nada más la parte de abajo y del oído derecho no percibo, pero todo se espera que se recupere. En esto no hay ninguna relación con cáncer".

donde este martes fue operado para reducir laAunque los síntomas los tuvo por varios años, no se intensificaron sino hasta 2008, cuando participó en la telenovela, donde su papel le requería mostrar muchas emociones., donde los médicos determinaron que tenía un espasmo hemifacial derecho, eso significa que la arteria que va al cerebro tiene mucha afluencia de sangre, y como va junto al nervio craneal, se desarrollan contracciones incontrolables que se vuelven dolorosas.Aunque la operación no tuvo complicaciones, la condición de Capetillo ha sido delicada porque el cráneo no había cicatrizado, permitía la filtración de líquidos cerebrales y eso aumentaba el riesgo de infección.Y aunque ha tenido secuelas en un ojo y un oído, le han dicho que se podrá recuperar.