Aislinn no aguantó el sueño durante el viaje a Hawái que disfruta la familia Ochmann Derbez, y se quedó dormida sentada, cosa que su esposo no dejó pasar y compartió con los seguidores.Algunos dijeron, relata Las Estrellas.“Está más fodonga de lo normal”, “Qué le pasa, pone en peligro a su bebé al no traer salvavidas”, “Pobre, si ser mamá no es fácil”, “Qué hermoso matrimonio”, “Ya estaba cansada, pero aún así luce linda”, “Una peinadita no le haría mal”.Otra cosa que criticaron fue queLo cierto es que se trata de unas vacaciones familiares, en un lugar en el que el maquillaje y el exceso de 'glamour' puede que no se antojen mucho, ¿o tú qué opinas?