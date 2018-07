Cuándo SÍ se usa el VAR



Cuando el árbitro tiene duda de una marcación puede consultar al VAR y también los integrantes del panel pueden pedirle al juez central, a través de un aparato de intercomunicación, que revise alguna decisión.

Con los Cuartos de Finalque a la interpretación.Gracias a la implementación de la tecnologíaademás, se decretó que el portugués Cristiano Ronaldo sólo fuera amonestado en un incidente con un jugador iraní.y también de tiempo para que el partido no pierda su dinámica.En el VAR hay un jefe o coordinador y tres asistentes, todos árbitros profesionales.Sólo hay cuatro situaciones por las que se consulta al videoarbitraje, que no es obligatorio hacerlo si nadie de los oficiales lo pide:Verificar si el balón rebasa o no la línea de meta.Determinar si se cometió una infracción para señalar pena máxima o si la falta fue efectivamente dentro del área o fuera de ella.Ver si alguna falta amerita la expulsión, o al contrario, cerciorarse de que no sea así.Para evitar que el árbitro central cometa un error en el sentido de que reciba una tarjeta roja o amarilla.En todas las demás situaciones de juego no está permitido usar el VAR.De hecho,Por ejemplo, el silbante argentino Néstor Pitana es de los que más seguridad trata de manifestar en la cancha y no suele consultar el video, incluso cuando existe duda en la acción hace una seña de que no revisará la jugada.