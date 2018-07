Concesionarios del Transporte Público demandan a Ayuntamiento

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Concesionarios del Transporte Público han interpuesto cerca de doce demandas en contra del Ayuntamiento por la negativa del ajuste tarifario.Durante una reunión que mantuvieron parte de los concesionarios con miembros del Ayuntamiento, el síndico Marco Antonio Carillo Conteras exhortó a los empresarios a retirar las demandas interpuestas en contra del Ayuntamiento por la negativa del ajuste tarifario, para así poder llegar a un acuerdo y analizar la posibilidad de incrementar la tarifa.Pese a esto, el concesionario Neal Ávalos Santoyo argumentó que las demandas no serán retiradas hasta que se llegue aún acuerdo del ajuste tarifario, el cual se ha solicitado desde inicios de esta administración.Cabe destacar que este próximo 30 de julio se cumple la fecha para que los concesionarios hagan el cambio de unidades por camiones más pequeños, los empresarios han argumentado que no cuentan con los recursos económicos para hacer éstas modificaciones.Referente a esto el regidor Gabino Carbajo Zúñiga dijo que pueden otorgarse una prorroga para que se haga este cambio en lo que se define si se aumenta o no el precio de la tarifa del transporte público.explicó.