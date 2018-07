ANT MAN Y LA AVISPA

Tras un sondeo realizado en las afueras de un cine de Pachuca, se descubrió que la película fue muy bien aceptada por los fans, de hecho la calificaron como “divertida y llena de acción”.

Sin embargo hubo controversia a la hora de comparar ésta película con su predecesora de 2015, la mitad de los entrevistados dijo que prefería el nuevo filme, la otra mitad se mantuvo fiel a la primer cinta del pequeño gran personaje.

​Esta película fue dirigida por Peyton Reed y se centra en el poderoso hombre hormiga. Scott Lang (Paul Rudd) es un hombre común que lidia con sus responsabilidades hogareñas y las de superhéroe.

Él será llamado por Hope van Dyne, conocida como la Avispa (Evangeline Lilly), y Hank Pym (Michael Douglas) para detener a una villana que amenaza con destruir el planeta



¿Quién es el directo de Ant-Man and the Wasp?

Peyton Red repite como la mente maestra detrás de las cámaras, esta es su sexta película ya que anteriormente dirigió Bring in on (2000), Abajo el amor (2003), the Break-Up (2006), Yes Man (2008) y Ant-Man (2015); aunque también tiene un largo historial en la televisión donde destaca su trabajo en la serie animada de Volver al Futuro.



¿Qué relación tiene Ant-Man and the Wasp con Avengers?

La historia se suscitará después de lo que ocurrió en Capitan America: Civil War, por eso se aclarará lo que pasó con Scott Lang después de su arresto en dicho filme, además se revelará qué hizo mientras se desarrollaba Avengers: Infinity War.



¿Qué villano aparece en Ant-Man and the Wasp?

Para esta ocasión el antagonista será Ghost quien causó polémica porque en el comic es un hombre, mientras que en la película será mujer y la encarnará Hannah John-Kamen, quien ha aparecido en Star Wars: The Force Awakens, Tomb Raiders, Game of Thrones y Blanck Mirror, entre otras.



Reparto de Ant-Man and the Wasp:

Paul Rudd - Scott Lang (Ant-Man)

Evangeline Lilly – Hope van Dyne (The Wasp)

Bobby Cannavale – Paxton

Michael Peña – Luis

T.I. Harris – Dave

David Dastmaichian – Kurt

Judy Greer – Maggie

Michael Douglas – Hank Pym

Michelle Pfeiffer – Janet van Dyne

Hannah John-Kamen - Dawn (Ghost)

Randall Park – Jimmy Woo

Walton Goggins – Sonny Burch

Abby Ryder Fortson – Cassie Lang

Laurence Fishburne – Bill Foster