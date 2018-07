"Luis Miguel no tenía ni ropa cuando lo conocí"

El actor Roberto Palazuelos recordó que cuando conoció a Luis Miguel, éste y su familia no pasaban por el mejor momento económico.



“Yo a Luis Miguel lo conozco porque era mi vecino en una privadita en San Jerónimo, nosotros lo vimos llegar y no tenía ni ropa cuando llegó, de lo mal económicamente que estaba. Leonardo García, el hijo de Andrés García, le regaló unos pants y unos tenis para que se pusiera. Así lo conocí yo”, comentó Palazuelos en entrevista con EL UNIVERSAL.



“Lo traté de chavillo, éramos de la banda de Héctor Suárez Gomís, el 'Osito' García, íbamos a jugar al cerro, nos metíamos en el río y teníamos resorteras y luego lo dejé de ver muchísimo tiempo”, añadió.



Palazuelos volvió a encontrarse con Luismi cuando ambos convivían con los hijos del entonces presidente Miguel de la Madrid.



“Me lo reencontré en Los Pinos, porque ahí había dos grupitos: el de Federico de la Madrid, que eran el Burro (Van Rankin), Micky, Marco Vinicio y el grupito de Gerardo (de la Madrid) que era dos años menor, con Armando Torrado, Miguel Quintanilla y yo. De repente nos juntábamos en el antro o en las estas, de repente viajábamos todos, en distintos aviones, porque Federico y Gerardo, cada quien tenía su avión. Pero ni Federico ni yo viajábamos en el avión de Micky, porque el avión de Micky era un avión súper chafa”.



Palazuelos se reencontró después de 16 años con Luis Miguel, quien estaba acompañado por Miguel Alemán.



“Fue un reencuentro muy rápido en un restaurante de Miami. Me dio mucho gusto verlo, lo vi muy bien”.

