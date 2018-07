Cerrarán este lunes bulevar Díaz Ordaz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para dar continuidad al proyecto del Tercer Cinturón Vial, el próximo lunes se dará el cierre del bulevar Díaz Ordaz, en su tramo del Puente de Guadalupe hacia la Central Camionera, señaló Pascual Cruz Palomino, director de Movilidad y Transporte.En este bulevar, se iniciaron trabajos de retiro de banquetas y guarniciones a la altura del templo de San Juan Bosco, tramo donde no será necesario intervenir el arroyo vial en su totalidad, sólo en zonas dañadas, como se hizo en Casimiro Liceaga.Cruz Palomino refirió que en el cuerpo oriente de dicho bulevar, los cruces estarán abiertos para que exista la circulación, aunque se definirán vías alternas, como la calle Pedro Moreno, río Nilo y río Jordán, que desembocan a la glorieta Benito Juárez.“En el último tramo se estaría trabajando en doble sentido, empezamos este cuerpo de la vialidad con la continuación de lo que es el Tercer Cinturón, donde ya se está trabajando va a ser solamente adecuación de banquetas, camellones y se pondrá una carpeta asfáltica, es decir no se va a levantar, no habrá tanto conflicto vial”, refirió.En este tramo, incluso se podrá trabajar con el carril de baja velocidad en circulación, a fin de que no se generen mayores molestias a la ciudadanía, obras que tardarán alrededor de 3 meses y medio.“Terminando un cuerpo haremos lo mismo en el otro, siempre habrá circulación, realmente el punto de estrechamiento es desde Pedro Moreno con Díaz Ordaz hacia la glorieta del Puente de Guadalupe, todo lo demás estará trabajando de manera normal”, dijo.El titular de Movilidad y Transporte informó que se suprimirá el carril de contra flujo para transporte público, subiendo del paso a desnivel Obregón, que será desviado.