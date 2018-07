Piden policías pago justo

“Se advierte que son actos preparatorios de juicio, si nosotros la dirigiésemos a la comisión como refiere el señor regidor (Ruiz Barragán), y se desencadenara una contienda jurisdiccional, no estaría legitimada la respuesta que diera ni relaciones laborales ni la comisión”, dijo.

En sesión extraordinaria, se leyeron los oficios de los elementos Liborio Vázquez Fuentes y Juan Luis Torres Rivera, quienes pidieron que se les otorgue el pago de prima de antigüedad y demás prestaciones señaladas en el punto prioritario primero de su escrito de cuenta.Vázquez Fuentes aseguró haber pertenecido a la corporación el 8 de abril de1991 hasta el 18 de mayo del 2018, mientras que Torres Rivera prestó servicio del 24 de febrero de 1997 y hasta el 18 de mayo del presente año.Por su parte, Daniel Ruiz Barragán cuestionó que los escritos llegaran primero al cabildo y no a la Comisión de Seguridad, además de decir que debe existir una investigación del supuesto despido de palabra de los ex elementos.Asimismo, el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres indicó que no pueden emitir mayor información de estos casos, pues son actos preparatorios de juicio, y que serán los órganos jurisdiccionales los que digan quien tiene la razón.Enfatizó que se dará seguimiento al tema y aseguró, que no existiría problema en pagar lo que le corresponde a cada ex elemento, pues sería lo justo ante la labor que desempeñaron por tantos años.