No regresarán menores a AIDI

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los 12 menores que el DIF Estatal resguardó el pasado 14 de febrero de este 2018, ya no regresarían a las instalaciones ni al cuidado de las autoridades del Albergue Infantil de Irapuato (AIDI), A.C.Así lo señaló la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Perla Montserrat Hernández Cuellar, durante una entrevista vía telefónica con AM, indicó que se privilegiará reubicar a los niños con algún familiar o buscarles un nuevo hogar.“Respecto a los 12 niños que estuvieron en Albergue Infantil Irapuato, se verificará la viabilidad, es muy improbable que puedan regresar al Albergue, toda vez que sus procesos de restitución ya van avanzados y la finalidad no es que se queden en acogimiento residencial”, informó.El resguardo por parte de DIF Estatal, se realizó debido a una determinación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), ante denuncias de abuso por parte de uno de los cuidadores, por lo que se inició con un plan de restitución para cada menor, todos ellos, hombres.“En su momento fueron reubicados en otros centros de asistencia que brindan el servicio de acogimiento residencial a niños (...) El plan de restitución, y no sólo en este caso sino en todos los casos de niños que se encuentran privados de cuidados parentales, se busca una reinserción familiar, ya sea en su núcleo familiar originario, si resultara viable, o con nuevas y mejores redes familiares”, comentó.La titular del DIF Estatal indicó que los menores no pueden ser reinsertados en sus familias, pues todavía no son redes familiares adecuadas para que ellos puedan volver a las mismas.Hernández Cuellar indicó que las autoridades de la asociación civil AIDI, deben atender los requisitos para que el centro se encuentre conforme a los lineamientos en la materia que rige a los albergues en Guanajuato, teniendo hasta finales de julio de este año para resolver los diferentes requisitos que les hacen falta.“Al momento continúan con este procedimiento en DIF Estatal, al no haber cumplido todos los requisitos por parte de nuestra dependencia, solicitaron una prorroga, que se vence a finales del mes de julio, a principios de agosto podríamos estar pronunciándonos al respecto”, explicó.La directora del DIF en Guanajuato agregó que para volver a prestar servicio de acogimiento a niños, las autoridades de AIDI deben cumplir con estos requisitos, no sólo en materia del Modelo de Atención de Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes sino también en materia de Salud y Protección Civil.Sobre la investigación de abuso denunciada ante la PGJE, Hernández Cuellar indicó que son estas autoridades del Ministerio Público las que pueden informar el avance. AM buscó la información con el área de Comunicación Social de la dependencia, quien no proporcionó información alguna.