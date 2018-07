Seguiría independiente en el Ayuntamiento

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dulce María Astrid Gallardo será la primera regidora independiente de Irapuato, por lo que continuar con el apoyo por parte de su candidato, Ricardo Castro Torres así como mantener en mente y en el trabajo en el Ayuntamiento para los ciudadanos, es la principal encomienda.Castro Torres agradeció a los irapuatenses los votos emitidos a su favor, sobre todo porque es una manera en que los proyectos generados en la campaña y las necesidades identificadas en este tiempo, podrán llevarse ante el Ayuntamiento.“Vamos a atender los temas del DIF, la educación y el deporte, así como el proyecto de El Conejo y las cooperativas productivas las vamos a llevar a la mesa, y algo de reglamentación en Tránsito, vamos a posicionar bien a nuestra regidora para que tenga la agenda ciudadana”, indicó.El candidato Independiente, que obtuvo la cuarta fuerza política luego de las elecciones del 1 de julio, aunque sólo obtuvo una posición en el Cabildo con Astrid Gallardo, por lo que dijo que no están negados a hacer coalición con los otros partidos, sobre todo por el beneficio de los ciudadanos.“Para nosotros esto no es un juego político, haremos coalición siempre y cuando coincidamos con la agenda ciudadana, tenemos que generar acciones para los irapuatenses, no va a tener mayoría calificada el PAN, así que va a tener que gestionar, por eso podremos buscar acciones reales, y evitar suspicacias en temas como las contrataciones o concesiones”, agregó.Castro Torres dijo que continuará con el trabajo social que lo ha caracterizado, y que no dejará de lado el apoyo a Dulce María, quien tomaría protesta el próximo 10 de octubre para integrarse al Cabildo.