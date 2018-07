Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A disposición del Ministerio Público, quedó una pipa cargada con combustible de procedencia no muy clara, en la carretera Irapuato - Zapotlanejo.De acuerdo a las autoridades federales, los hechos ocurrieron en el kilómetro 016+620 de la carretera Irapuato - Zapotlanejo,, a las 2:45 de la tarde.Los elementos de la Policía Federal Preventiva asignados al grupo GAET Guanajuato, vieron que en la carretera, con placas de circulación particulares del Estado de Queretaro.Al consultar su base de datos, las autoridades federales, comprobaron que el vehículo y el conductor no tenían atecedentes por robo o cualquier otro delito, pero por no acreditar la procedencia del hidrocarburo, fueron asegurados.Los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público de la Federación de Salamanca, por lo que el conductor identificado como'N' deedad, el vehículo y el hidrocarburo, están a disposición de la PGR.