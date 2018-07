Balean a dos jóvenes en la Nuevo México

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en una esquina de la colonia Nuevo México fueron atacados a balazos por los tripulantes de una motocicleta que lograron huir del lugar. Aparentemente este ataque tuvo que ver con viejas rencillas entre pandillas de la zona.Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la noche. Una llamada telefónica al 911, alertaba al operador acerca de al menos dos jóvenes lesionados por arma de fuego en la calle Lagunilla esquina con Portales de la colonia.Varias unidades de emergencia y los operativos de los tres órdenes de gobierno, se trasladaron al sitio, pero no encontraron nada. La misma gente les indicó que uno de los lesionados había sido trasladado en un automóvil particular a recibir atención médica, mientras otro más lo habían llevado a su casa.Fue así que las unidades llegaron a un domicilio en la calle Aragón y corroboraron que un joven de 17 años, de nombre Oscar Israel, presentaba una lesión de entrada y salida en el pie izquierdo. Él refirió a los uniformados que simplemente pasaba por el lugar cuando ocurrió el ataque.Pese a un operativo implementado en la zona, no se pudo detener a los responsables. Paramédicos de Protección Civil atendieron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General para su atención y valoración médica.La zona fue resguardada por la Policía Preventiva en lo que se calmaban los ánimos de las personas.