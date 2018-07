Márquez Márquez entrega cancha a jóvenes que se encuentran en rehabilitación

2018-07-06 09:26:56 | MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE | León, Guanajuato

El gobernador Miguel Márquez Márquez entregó una cancha a los jóvenes que se encuentran en rehabilitación.

Los jóvenes, directivos de La Búsqueda y autoridades, en la foto del recuerdo. Foto: Omar Ramírez.



José María Pacheco, joven que pertenece al grupo ‘La Búsqueda’, ya cuenta con una área nueva para jugar futbol y continuar con su rehabilitación.

Y es que el gobernador Miguel Márquez Márquez entregó una cancha a los jóvenes que se encuentran en rehabilitación. Por ejemplo, José María, de 15 años, ya tiene cerca de 18 meses que le pidió a su familia el ser internado, para enfrentar el consumo de las drogas.

“Mi familia no me quería traer, decían que me iban a tratar mal, que me iban a despertar temprano para bañarme con agua fría y eso no es cierto”, expresó el joven.

Comentó también que pertenecer a La Marina es una de las metas se propuso desde que decidió rehabilitarse.

En el evento, chavos que pertenecen al grupo recibieron con porras al gobernador, con quien se echaron una cascarita. Antonio ‘La Tota’ Carbajal, también estuvo y no perdió la oportunidad de darles un jalón de orejas a los más pequeños del grupo.

El evento comenzó a las dos de la tarde en las instalaciones de ‘La Búsqueda’ en la colonia León II, dónde José María se mostró contento por la entrega que tuvo una inversión de un millón y medio de pesos.

Entre bromas, el ‘Cinco Copas’ regañaba a los adolescentes por haber desviado su camino y dejar la escuela, pero también les daba palabras de aliento por pertenecer a La Búsqueda.

La estrenan: Para finalizar la entrega, los jóvenes y el equipo del gobernador se enfrentaron en una cascarita.

Cumplen: La Dirección de Obra Pública, CODE, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), hicieron posible que los jóvenes tuvieran una nueva área para su rehabilitación.