Llegando Cannes Francia muakkk :):) Una publicación compartida por Fanny Torres (@fannytorrest) el 18 de May de 2018 a las 7:43 PDT

En la foto: Jean-Claude Van Damme.

En la foto: Steven Seagal.

"Ya he desfilado con marcas importantes en México, y siento que es momento de ver a otros horizontes, me estoy preparando, porque esto llegó a mi vida de una forma que no esperaba. Lo decreté hace unos años, justo en un Festival de Cine, cuando un actor me preguntó que cómo me veía en unos cinco años, le dije que sería famosa, y creo que esto es el resultado de ese decreto”.

Textiles y Moda en Bolivia pasarela más larga Una publicación compartida por Fanny Torres (@fannytorrest) el 25 de Abr de 2018 a las 9:00 PDT

"Poder representar a México como lo han hecho Salma Hayek y Eiza González es mucho orgullo”, finalizó.

En la foto: Eiza González y Salma Hayek.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La modelo Fanny Torres nunca imaginó que su suerte cambiaría hace tres años al acudir a una edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.Devota a los decretos y ver de forma positiva la vida, la modelo leonesa, (pero criada en San Francisco del Rincón, Guanajuato), será la única mexicana que compartirá créditos con el actor Jean-Claude Van Damme en la película “Islamofobia”.Fanny volará el próximo martes a Alemania, lugar en donde interpretará a una sexy espía, pareja de Van Damme, y para ello se encuentra perfeccionando su inglés y técnicas de actuación.De cómo fue la oportunidad, la leonesa platicó en entrevista con Periódico am, que fue hace tres años cuando se encontraba en Cannes trabajando como modelo, ahí conoció al director Omer Sarikaya, quien vio su perfil, espontaneidad y tras unas llamadas le propuso el proyecto.Cuando Fanny constató de la veracidad de la película se puso nerviosa, pero a la vez, feliz, ya que esto representaba la oportunidad de salir de su zona de confort y catapultarse a la escena internacional.No sólo Van Damme, sino también Steven Seagal, será sus compañero en el plató. El rodaje se realizará este año entre Europa y Estados Unidos (Los Ángeles), por lo que no descarta buscar más oportunidades fuera de México.La también ganadora de Miss Pacific World, Miss Fitness España y Miss Fitness Cannes, nunca imaginó que esto pasaría tan rápido en su vida, así que está trabajando duro en su acento, en la actuación, sin descuidar las pasarelas.Las sorpresas no paran, y Fanny Torres podría ser parte de la próxima película que el director turco tiene planeada con Mel Gibson.