“Bolk” es el ‘mero mero’ de las tijeras, las navajas y las máquinas para cortar cabello

figuras grecas y los rostros.

“Cuando algo te gusta no se te hace un trabajo, no hay dificultad, lo haces con gusto y a mi me gusta mucho lo que hago”, dijo el “Bolk” quien desde hace 10 años se dedica a la peluquería y hace dos comenzó a especializarse con los rostros.

“No estudié dibujo, pero si me gustaría. Puedo hacer cualquier cara”, agregó “Bolk”

El corte de casquete, la raya bien marcada tipo militar o de jugador de fut y demás quedaron atrás, lo de ahora es traer rostros en la cabeza.Christian Eduardo González Medina, mejor conocido como ely su especialidad son lasEl “Bolk” puede plasmar cualquier rostro o cara en el cabello de una persona, sólo basta con ver una foto y con sus filosos instrumentos de trabajo deja una imagen casi idéntica en los cráneos de las personas.Christian ha sido ganador de muchos premios, como del Barber Match México y, en dichas competencias participó contra peluqueros de diversas partes de México y del mundo.De ‘Cantinflas’, ‘Tin Tan’, ‘Chespirito’ y muchos más personajes ha dibujado los rostros en sus clientes, pero ayer se “discutió” plasmando en la cabeza de un niño a Andrés Manuel López Obrador junto con una bandera de México.En cada pieza que realiza puede tardarse una hora u hora y media, dependiendo el grado de complejidad de las facciones de lo que le pidan.quien concursará en Medellín, Colombia.El corte se desvanece en unos 10 días.