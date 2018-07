"Están pendientes juicios de plateas, habría que ver que más. Yo lo he comentado sería ya la última instancia que se tendría que llevar a acabo, vale la pena explorar hasta donde más y sino está la expropiación o respetar una decisión judicial", señaló el mandatario estatal.





"A mí ya no es alcanzará, sabemos que ha sido un juicio nada sencillo y final del día no habrá que quedar otra si esto sigue así será la expropiación para un bien de los leoneses", insistió.

El Gobernador del Estado,pero si no hay más se buscará la expropiación.Explicó que el Gobierno del Estado no está peleando directamente la propiedad pero señaló que no se dejará solo al Municipio.