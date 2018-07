CABILDO 2018-2021

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los integrantes del Ayuntamiento electo de León se vieron las caras por primera vez ayer cuando acudieron a recibir su constancia da la sede del Consejo Municipal Electoral. Asistieron 13 de los 15, sólo faltaron los dos regidores que logró meter Morena, quienes avisan que pasarán hoy a recogerla. Caras alegres, las felicitaciones de cortesía, la primera foto de 13 juntos, la luna de miel del comienzo.Adelantábamos ayer que sólo faltaba definir un regidor que tocaba a la oposición y estaba entre el PRI o el Verde, al final menos de mil votos fueron la diferencia entre uno y otro partido. El tricolor evitó la humillación de haber quedado sólo con un representante y se coló el segundo, Poncho Orozco. El joven dirigente del PVEM en León, Alfredo Pérez, acarició esa silla pero se quedó en la orilla.De los tres de oposición presentes ayer: los priístas Vanessa Montes de Oca y Poncho Orozco, y del Verde Fernanda Rentería, es Orozco Aldrete quien tiene mayor experiencia, fue director del Instituto Municipal de la Juventud en el último trienio de Bárbara Botello pero también en los primeros seis meses del Gobierno de Héctor López. Los tres son jóvenes, pero ninguno irá sólo a levantar el dedo.Los otros dos de Morena son perfiles de pasado panista invitados por el exalcalde Ricardo Sheffield, así que tampoco serán un flan. En 2015 llegaron cinco de oposición pero terminaron sólo tres: Jorge Cabrera pasó del PES al PAN (y hoy hasta repite), y don Jesús Vázquez siempre fue cercano a Héctor. Los azules arrasaron pero enfrente tendrán una oposición que pudiera ser más combativa que la de hoy.Lo que les voy a contar no se notó pero uno que está en todo lo captó: el síndico electo, Christian Cruz, quiso tomarse una fotografía con los dirigentes municipales del PAN y del PRI, o sea Alfredo Ling y Denny Méndez, pero pues qué cree, que el panista pintó su raya, volteó con Christian y le dijo ‘no te conviene, tómatela conmigo’. El panista optó por tomarse las fotos por separado con Ling y Denny.Después el tesorero del PAN en León, Miguel Ángel Vasallo, se acercó al dirigente tricolor para ofrecer una disculpa, ‘ya lo regañé, es que no es político’, fue lo primero que se le ocurrió a Vasallo para justificar la actitud de su jefe. Ahí queda el asunto para el anecdotario, usted tendrá la mejor opinión.Los diputados locales de León recibieron también ayer sus constancias de mayoría. Entre ellos Alejandra Gutiérrez Campos, del distrito III, y Miguel Ángel Salim Alle por el XXI. Ambos tienen la mano levantada para ser considerados como coordinadores de la bancada que será de 21 legisladores. La primera parece llevar ventaja por su cercanía con Márquez y Diego, gober que se va y el que llega.Los priístas todavía no terminan de vivir su duelo de la catastrófica derrota nacional y local, pero ya tuvieron ayer dos comidas convocadas por dos liderazgos antagónicos que se advierte van por el control del partido: por un lado el candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, invitó a unos 200 en Irapuato; y por el otro quien fuera aspirante al Senado, Azul Etcheverry, hizo lo propio en León.Gerardo insistió en justificaciones de la derrota, todo fue el tsunami Morena. No se ve que pretenda dejar las riendas del tricolor en el estado. Lo acompañó el Comité Directivo Estatal en pleno, hoy encabezado por Celeste Fragoso y Armando de la Cruz Uribe, también los candidatos al Senado en segunda fórmula -ambos freseros- Claudia Navarrete y Gerardo Zavala, y candidatos ganadores a las alcaldías.Ya veremos cuántos pluris locales alcanza el PRI pero por ahora se cree que no más de tres, y esos son: Pepe Huerta, Celeste Fragoso y Hugo Varela, tres viejos lobos de mar en el tricolor y la política. Los dos primeros cercanos a Gerardo Sánchez y el tercero, dirigente cetemista, no, pero es institucional. Ya veremos si la mini-bancada se anima a ser una oposición real o acaban peleando cada uno sus intereses.La obra del nuevo Hospital General de León, en la zona de San Carlos, tiene un avance del 75%.El gobernador Miguel Márquez acompañado del alcalde interino de León, Luis Ernesto Ayala, autoridades, y representantes de la empresa contratista, supervisaron ayer los avances.Inicialmente la obra contemplaba la edificación de 35 mil metros cuadrados, pero ante las necesidades, se tomó la decisión de ampliar algunas áreas y se incrementó a 41 mil metros cuadrados de obra, esto permitió otorgar una ampliación a la empresa contratista para finalizar en septiembre del presente año.