Continúa la búsqueda de Adrián Alejandro, el joven que desapareció desde el 20 de junio

“Tenemos la incertidumbre, porque unos dicen que sí lo vieron caer al río, otros que no y no estamos seguros de la información que se ha generado. Nosotros hacemos la búsqueda, pero no hemos encontrado ni sus prendas”, platicó uno de los elementos de Bomberos.

La cuadrilla arrancó desde donde estaba colocado un puente de madera, en Villas de Barceló.



“Vamos a seguirle, hasta donde llegue, nosotros tenemos que seguir buscando. Lo hacemos con ramas o lo que tengamos a la mano para meterlo en el lodo y ver si sentimos algo”, contó el rescatista.





“En el caso de la persona que lo encontramos por las vías del tren, llegó desnudo, la corriente es tan fuerte que les cae la ropa. Aquí estamos buscando su ropa para tener pistas, pero ni eso hemos localizado”, finalizó el Bombero.

Una cuadrilla de Bomberos sigue labores de búsqueda, para localizar al joven de 23 años que desapareció desde el 20 de junio.Los Bomberos llevan más de una semana que iniciaron la búsqueda y no han parado, por las noches cancelan el operativo de rescate por la falta de luz., hasta ayer ya buscaban por la zona del Rancho El Cuije sin tener aún rastro de Adrián Alejandro.Adrián no es de León, llegó un mes atrás a su desaparición, desde la Ciudad de México junto con su esposa y dos hijos, llegaron a León en busca de seguridad y tranquilidad, pero en el segundo día de trabajo de Adrián, desapareció.Hubo quienes dijeron verlo cuando trató de cruzar el puente de madera y cayó al momento que éste se derrumbó, por ello, autoridades ministeriales dieron la indicación que rescatistas hicieran la búsqueda; sin embargo, Bomberos no han encontrado su cuerpo o las prendas que vestía.Adrián vestía un pantalón de vestir en color negro, zapatos del mismo color, camisa blanca y suéter gris.