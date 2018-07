Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la menor María Imelda Ibarra Hernández, 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/EQKsGHBlaG — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 6, 2018

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del menor Brayan Mauricio Gómez Luna, 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/ebhIXJo6IQ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 6, 2018

Dos adolescentes desaparecieron en León.Los familiares de María Imelda Ibarra Hernández y Brayan Mauricio Gómez Luna no tienen información sobre su paradero y piden a la población proporcionar cualquier dato que permita dar con su localización.María Imelda Ibarra Hernández salió de su casa el 28 de junio y no se sabe dónde está.María Imelda usaba pantalón de mezclilla color azul marino, blusa de color verde y tenis color blanco al salir de su domicilio.Tiene 16 años, mide 1.50, tiene cabello negro y ojos café oscuro; como seña particular, usa un piercing en el ombligo.La familia de Brayan Mauricio Gómez Luna no conoce su paradero desde el 30 de junio, que salió de su domicilio.Brayan Mauricio tiene 17 años, mide 1.92, tiene cabello castaño claro y ojos café claro.Vestía pantalón de mezclilla azul claro, desgarrado en las piernas, playera de cuello redondo en color oscuro y tenis Adidas tipo concha.El joven tiene un lunar en el labio superior derecho, acné en la nariz, pecho abultado desde su nacimiento, cicatriz y clavos en uno de los codos.Si tienes información que ayude a saber dónde se encuentran María Imelda Ibarra Hernández y Brayan Mauricio Gómez Luna, llama de inmediato al 911 o al 01-800-DNUNCIA.