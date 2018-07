Abordan con AMLO creación de SSP

"En realidad todas son propuestas para López Obrador, nada está dicho, es más, aquí traigo todos los documentos para platicar con él y vamos a tratar todos los asuntos sin nada más que lineamientos generales", dijo.

"De verdad no tenemos aún aceptación de él de estas propuestas. Entramos ahorita a ver qué marco jurídico (en materia de seguridad) y para después ya avanzar en ajustes legales, en reformas, pero primero tenemos que ver el marco jurídico el que contamos para poder avanzar. Sí hay temas urgentes, porque hay que crear la Secretaría de Seguridad. Esta es una de las prioridades por razones obvias".



"Definitivamente sí quiero que tuviera seguridad porque ya no es Andrés Manuel, es un Presidente electo y como tal necesariamente debe tener una seguridad. Aunque sea mínima", comentó.



"Me dice que lo está reflexionando", señaló.

, analiza este viernes la creación de una Secretaría de Seguridad Pública () que sea responsable de impulsar políticas públicas que frenen la violencia en el País.El tabasqueño reunió en su casa de campaña de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, a personalidades que han abordado o desempeñado cargos en ese ramo.Se indicó que uno de los temas urgentes es la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para impulsar la creación de la SSP federal, eliminada en la actual Administración.A la cita acudieronquien en 2004 a propuesta defue nombrado Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo en que fue ratificado al comenzar la Administración de Marcelo Ebrard.También acudiócapitalina concomo Jefe de Gobierno y ex Comisionado Nacional de Seguridad en los inicios de la Administración de Enrique Peña.perfilado para ocupar la titularidad de esa dependencia, también asistió a la encerrona.En la reunión, indicó la ex Ministraen entrevista, se abordará además la seguridad de López Obrador, quien ha negado el servicio del Estado Mayor Presidencial.Respecto a seguridad personal del virtual Presidente, la ex Ministra abogó porque tenga un reguardo, aunque sea mínimo.-¿Y qué le contesta?, se le preguntó.Alfonso Durazo, propuesto como próximo Secretario de Seguridad Pública en el eventual Gabinete deindicó que una de las opciones para la protección del candidato es la conformación de una corporación de civiles.Al ser abordado a su llegada a la casa de campaña del morenista, dijo que ésta es una de las propuestas que ha tenido mayor aceptación por López Obrador.Ninguno de los elementos que se prevé que estén a cargo de su seguridad, subrayó, pertenecerá a las Fuerzas Armadas.Aclaró que la confirmación de la corporación no tendrá carácter de dependencia gubernamental, sino será privada.Al cuestionarle sobre la posibilidad de que se reviva a "Las Gacelas" -mujeres escoltas entrenadas en Israel que cuidaban del candidato cuando era Jefe de Gobierno-, refirió que la opción no está descartada."Funcionó muy bien en el Gobierno de la Ciudad y eventualmente podría revivirse, pero yo en esa figura o en cualquier otra pensaría más en un órgano de carácter civil".