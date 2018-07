Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"He recibido felicitaciones públicas de empresarios mineros como Germán Larrea, me escribió una carta y también Carlos Slim, una carta manuscrita, personal, felicitándome y además manifestando su compromiso de invertir en México para sacar adelante al país, de modo que vamos muy bien", destacó.En entrevista a medios al llegar a sus oficinas en la colonia Roma, el político de Tabasco aclaró que respeta la declaración del líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien aseguró que el sector empresarial no tiene ni tendrá una luna de miel con el virtual presidente electo.Sin embargo,"Lo respeto mucho (a de Hoyos), pero hemos tenido muy buena relación con los empresarios, estoy muy satisfecho y agradecido por el trato de los empresarios. Y sobre todo por el compromiso de trabajar para sacar adelante al país."Los empresarios han hablado conmigo y se han comprometido a invertir en México para que tengamos empleos. He tenido reuniones con empresarios, con el CCE (Consejo Coordinador Empresarial), todos expresaron su decisión de ayudar", afirmó.Celebró, también, que ayer hayan dado a conocer un video donde empresarios muy respetables están comprometiéndose para trabajar de manera conjunta con todo el gobierno.