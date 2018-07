Mientras la pareja se abraza vestida de fiesta, frente a un edificio histórico, la mujer agachada y con la vista clavada en el suelo, atiende su puesto de textiles y muñecas como parte del escenario.

“Refiere a una idea casi colonial donde aparece un sistema de castas”, dice vía telefónica. “Habla de un mundo en que las personas que son blancas y ricas son muy superiores a las morenas y pobres que las pueden poner en su cuarto como decoración parte del paisaje de su propia superioridad”

en México

“Son exhibiciones de un privilegio que no se cuestiona, que asume que hay personas que deben salir en la foto y las otras personas que sirven sólo como elemento decorativo”

"La clase privilegiada es incapaz de ver estas cosas. No sólo consideraron pertinente que la mujer estuviera ahí, es que no tuvieron una lectura más allá de la imagen. Según la visión de las clases ricas de México, las personas humildes no son sujetos de derecho para ellos"

Rodearse de folclor está de moda

cool

"da un toque de que les gusta su país y lo aprecian, cuando en realidad es lo contrario"

"La sociedad tiene una ceguera respecto al racismo"

"Somos una sociedad profundamente racista desde la época de la colonia. Hay encuestas sobre la percepción del racismo en el país que lo demuestran"

Las revistas de eventos sociales en México muestran cada semana lo más selecto de la sociedad. Fiestas benéficas, partidos de polo, comuniones, bautizos, reuniones de Navidad y bodas, muchas bodas. Este tipo de suplementos, muchos de ellos pertenecientes a conocidos medios diarios impresos, se dedican a cubrir a la clase alta mexicana en su máximo esplendor: las imágenes son cuidadas, los posados en hermosas localizaciones son realizados con esmero y sus protagonistas siempre lucen con elegancia, su mejor cara.Esta semana una imagen de la revista Club, del Grupo Reforma, trascendió en redes sociales por su simbolismo.El reportaje titulado 'En el corazón de San Miguel', muestra a una pareja de novios junto a una mujer indígena que vende artesanía en la calle.La fotografía, retomada por la reportera de EL PAÍS, Zorayda Gallegos, suscitó muchas interacciones en redes sociales y fue calificada como racista y clasista:Federico Navarrete, autor del Alfabeto del Racismo Mexicano, dice a Verne que la fotografía no sólo denota clasismo y racismo., comenta.En su libro, Navarrete destaca que la vida socialpondera la blancura con belleza, privilegio y poder, y su contrario, la piel morena, con la fealdad, marginación y pobreza. En ese sentido, la mujer que aparece en la foto es cosificada, según el investigador de la UNAM., destaca., dice a Verne el defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, quien explica que este tipo de reportajes siguen muy asociados a la alta sociedad de los Estados, donde unas pocas familias relacionadas con el poder, la política y los negocios han mantenido un sistema de clases sociales muy estratificado.Para Robles Maloof la estética relacionada con el folclor mexicano es la última expresióny la más sofisticada de la clase alta mexicana, sin embargo, "apropiarse de temas indígenas es un guiño grosero y burdo", que no habla de los pueblos originarios con respeto.Para el antropólogo de la UNAM, César Carrillo, autor del libro El racismo en México. Una visión sintética, la imagen de los novios Ana Neumann y Rodrigo Huerta, explica vía telefónica. "Hay paternalismo, condescendencia... La foto en sí es buena para mostrar la desigualdad que hay en México: los ricos gozando de la riqueza y los otros, en un lugar subordinado", relata.La fotografía recuerda a la boda entre el gobernador saliente de Chiapas, Manuel Velasco Coello y la artista pop Anahí, celebrada en abril de 2015.En ese momento también fue ampliamente criticada una imagen de los novios con mujeres tzotziles de fondo, en un Estado donde la mayoría de la población es de origen indígena y siete de cada diez personas viven en la pobreza.No es la primera vez que Grupo Reforma hace una publicación similar. El 2 de marzo de 2018, el suplemento Club publicó una serie de fotografías de la boda entre Mariana Herrera y Nicolai Frahm en la catedral de Santo Domingo, en la capital de Oaxaca. En la portada la pareja posa junto a un grupo en zancos y en interiores aparecen rodeados por mujeres vestidas con un traje de la región de los Valles Centrales.Entre los comentarios que critican la imagen, otros usuarios han manifestado que la fotografía no es ni racista ni clasista."La sociedad además de racista tiene una ceguera al respecto", explica César Carrillo. "Para muchos es normal que una mujer indígena tiene que ser una sirvienta o una vendedora de muñequitas o tlacoyos en la calle. Es su lugar. No lo es, sin embargo, que sea candidata a la Presidencia o que esté en una mesa de negociaciones contra una represa", narra el antropólogo., dice Robles Maloof. “La arena del prejuicio y el odio, se expresa por medio del desprecio racial”, agrega Navarrete.Aparecer en publicaciones como Club del Grupo Reforma o Clase de El Universal, supone pertenecer a algunas de las familias más adineradas de México que pagan por reflejar en la prensa los eventos y celebraciones más exclusivas de la jet set.